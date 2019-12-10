Butch Re: Как работает светофор на выезде из Костаная на рудненскую... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 319

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 06:20 Цитата: КГСПС:

Новые светофоры настроили так

О новых светофорах можно цельную статью наваять перечисляя все их недостатки.

К примеру: Всё та же ул. Горького о которой видео было снято. Дня 3 или 4 назад тот же!!!! светофор что и на видео вовсе ничего не отсчитывал, а показывал просто 60 и всё. Поправили, надолго ли не известно. Пешеходные светофоры там же работают как "бог на душу положит". В одном направлении они отсчитывают время до начала "моргания" сигнала, в ином до непосредственно смены сигнала (кстати этим "грешат" многие новые светофоры вообще). "Экономисты" одним словом. Такие же как и "специалисты".