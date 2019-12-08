Цитата: Yorik:

Да не был он оптимальным, поскольку никакой привязки к количеству людей, к удобству, к ассортименту и т.д. не имел.

Ну это Вы как раз описываете текущую ситуацию с СМ. Особенно радует их однообразный ассортимент, отличающийся от магазина Добринцофф'а лишь количеством экземпляров. А удобство их заключается лишь в том, что скоро у каждого жителя будет свой личный супермаркет под боком по типу магазина у дома.

Цитата: Yorik:

поставщики сейчас смеются в голос над этим

А тут ничего смешного нет. Да и все ваши доводы относительно просроченного товара в СМ вызывают большие сомнения, иначе бы случаев просроченного товара в СМ не наблюдалось, а это случается даже во вновь открывшихся. Да и примеров всяких манипуляций со сроками тоже полно. А если бы наши супермаркеты следили за сроками, как в омереках, то на их помойках сейчас копалась бы добрая половина города.

Цитата: Yorik:

Да-да Младенцы в шоке от нового Смолла, а в Апельсине все настолько плохо, что младенцы объезжают его стороной через Корейский и КЖБИнский мосты Да-даМладенцы в шоке от нового Смолла, а в Апельсине все настолько плохо, что младенцы объезжают его стороной через Корейский и КЖБИнский мосты

Ну пока они только открылись и нарабатывают клиентов, делая огромные скидки себе в убыток, почему бы и не пощипать капиталистов на начальном этапе? Халява она тоже не зависит от ОЭФ. Представляю как сейчас тоскуют Нормы, Емшаны и Астыкжаны, ведь народу в городе не прибавилось, а закон сохранения массы гласит, что если где-то прибыло, то где-то убудет.

Цитата: Yorik:

Так что вход такого игрока на наш рынок существенно подстегнет конкуренцию, поскольку ранее были представлены только региональные игроки.

Да нет, просто конкуренты теперь будут теперь сидеть по принципу "На хлеб с маслом хватает и ладно." А потребители пока будут затариваться в Смолле огромными корзинами, чтобы в процессе поедания накупленного постоянно рисковать ожирением, отравлением или финансовыми потерями, несмотря на скидки, потому что распланировать огромную корзину на весь срок ее годности практически нереально.

Цитата: Yorik:

Маркс, готов и дальше вести Вас в дебри маркетинга, конкуренции и т.д.

Аналогично готов приложить все силы, но только чтобы вытащить Вас из дебрей лжи и мошенничества.