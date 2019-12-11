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≡ Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной для выпускников аграрных вузов		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной для выпускников аграрных вузов
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37500
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2020 года выпускники аграрных вузов, обучающиеся по квоте для сельской молодежи, будут обязаны отработать 3 года в сельской местности. В МСХ считают, что эта мера позволит обеспечить растущую потребность сельхозтоваропроизводителей в профессиональных кадрах.
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§ сайлау курманов
Re: Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3318
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.12.19 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не так давно кто-то жаловался на нехватку доярок, а конторских спецов там навалом, да и особой деревни сейчас не осталось, я так думаю
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§ ACROS
Re: Трехлетняя отработка в селе с 2020 года станет обязательной...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 34
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 11.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тогда заранее, на стадии предоствления грантов, надо уже договариваться о будущем трудоустройстве будущего выпускника определённой востребованной профессии в какое то сельскохозяйственное ТОО, которая включает в себя: ежегодная полевая практика в данном хозяйстве; обязательная преддипломная практика; предоставления жилья; соцпакет; подьёмные для ведения ЛПХ; карьерные переспективы; в течении этих 3-х лет, НИКТО не имеет права лишать выпускника работы по специальности. Всё это было в Советском Союзе. И называлась: номенклатурная система подготовки и воспитания кадров.
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