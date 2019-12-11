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§ NG.kz
Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37500
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.12.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на форуме молодежи объявил о повышении стипендии студентам вузов и колледжей с января 2020 года на 25%. В целом это коснется около 230 тысяч человек.
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* alex_60
Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
такой .заботится о всех.
повышает и повышает,квартиры дает,
асп платит всем кому ни попадя.
инфляцию разгоняет,цены.

только все это вне реального производства.
которое почему то не повышается.
тут одним "повышаю" не получится.

[Исправлено: alex_60, 11.12.2019 - 09:13]
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§ Butch
Re: Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
повышает и повышает,квартиры дает, асп платит всем кому ни попадя. инфляцию разгоняет,цены.

на самом деле это и неплохо. стимулирование серьёзного трындеца всегда лучше, в перспективе, перманентой задницы
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* alex_60
Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6411
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
на самом деле это и неплохо


так я уже про это говорил.
тогда надо ВСЕМ поголовно раздать
"вертолетные деньги",подогреть экономику,
а не отдельным студентам и учителям с полицаями.
а остальные при этом палец сосут и смотрят на повышение цен.
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§ Yorik
Re: Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 11.12.19 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
имхо, это называется - жить не по средствам. Для снижения напряженности в обществе и для "укоренения" позиций нового президента стали увеличивать зп бюджетникам, вводить пресловутую АСП, вдруг занялись многодетными (в прежние годы их разве не было?), отмена подоходного налога для МСБ, теперь вот стипендии... А где деньги на это все? - а нету. А давайте акциз на бензин поднимем? - а давайте. И пошли клоуны в народ: "мы не считаем, что повышение акциза приведет к повышению цен"...
А мы - считаем, и увидим это уже через месяц...
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§ Butch
Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а не отдельным студентам и учителям с полицаями.

Здесь, господин Alex, мне кажется Вы отчасти ошибаетесь. В плане эффективности затеи, я имею ввиду. К чему приведёт "раздача" всем? Да ни к чему, кроме смены количества цифр на ценниках и увеличению количества выпущенных ден.знаков. То есть масштабно изменения вряд ли будут иметь место. Ну может быть весьма незначительные. Тогда как, думаю, следует помнить что перечисленные Вами категории являются НЕ производительными ресурсами. Иначе говоря они не производят ничего из того что может интересовать потенциальных потребителей вне страны, и в то же время и внутри экономики они не производят прибавочных стоимости или продукта. Таким образом возникает вопрос какой смысл стимулировать их деятельность путём ухудшения материального положения? На мой взгляд никакого. Тогда как противоположная ситуация, считаю, будет обладать куда как бОльшим стимулирующим эффектом.
Большой открытый вопрос, конечно, в его реализации. И тут полагаю и есть тот триггер который будет характеризовать эффективность патриотических политических программ.
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§ КГСПС
Re: Токаев поручил повысить стипендии студентам на 25%
КГСПС


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Сообщений: 964
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 11.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодёжь прикармливают, чтобы не бузили.
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