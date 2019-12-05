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§ NG.kz
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37500
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 05.12.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"В настоящее время досудебное расследование, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований по ст. 100 УК РК (убийство матерью новорожденного ребенка), продолжается. Назначены экспертизы", - пояснили в ДП.
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§ Vit
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8690
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 05.12.19 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок

Убийство с особой жестокостью. Ребёнок был убит насильно, после всех манипуляций, неизвестных нам и следствию скорей всего. Маме почему то какие то скачухи предусмотрены.
А почему бы ей, первое. Химическую кастрацию не провести. По женской. Полностью исключить в будущем иметь детей. Второе срок должен быть 20-25.
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§ директор пляжа
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 08.08.18
Отправлено: 05.12.19 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полнсотью согласен с автором выше. равноправие или все таки нет? где все яжматери которые убийц так яро осуждают? что-то тишина
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§ таноми52
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1391
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 05.12.19 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Полностью исключить в будущем иметь детей. Второе срок должен быть 20-25.



Да! Только так!
Это не женщина. У неё напрочь отсутствует материнский инстинкт. И даже самкой не назовёшь - в природе у всех самок превалирует этот инстинкт
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§ Сталкер
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
Сталкер


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Сообщений: 365
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 11.12.19 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Vit

Цитата:
директор пляжа:
директор пляжа

Цитата:
таноми52:
таноми52


Диспозиция статьи 100 УК РК "Убийство матерью новорожденного ребенка" выглядит так: "Убийство матерью своего новорожденного ребенка как во время родов, так и в последующий период, совершенное в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости".

Из чего следует, что законодатель убийство матерью новорождённого ребёнка выделил в особый и самостоятельный состав преступления от убийства только в том случае, если совершенное преступление явилось следствием психотравмирующей ситуации или было совершено в состоянии психического расстройства. В остальных случаях - это такое же убийство и под квалификацию по ст.100 УК РК попадать не должно...

В отдельные и самостоятельные составы выделены и убийство в состоянии аффекта, и убийство при превышении пределов необходимой обороны, и убийство по неосторожности. А тут убийство матерью своего ребёнка вследствие психотравмирующей ситуации. Всё логично ведь...

Можно, конечно, поспорить и о равноправии, и о том, что всякое убийство - есть убийство и не должно быть исключений, и о снисхождении поговорить. И тут вспомнилась Фрида из "Мастера и Маргариты" Булгакова...

По сути же, само по себе наличие психотравмирующей ситуации или состояния психического расстройства как до родов, так и после, указывает на отсутствие прямой формы умысла. Карать надо также, как и умышленное убийство? Быть может, но зависит же от того, как смотреть. Тогда всех надо карать одинаково.
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§ Сталкер
Re: Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли...
Сталкер


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Сообщений: 365
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 11.12.19 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотя действительно вопрос есть, почему органы уголовного преследования сразу возбуждают уголовное дело по по ст. 100 УК (убийство матерью новорожденного ребенка), а не по ст.99 УК (убийство), тем самым заранее предполагая, что изначально деяние совершено вследствие психотравмирующей ситуации или было совершено в состоянии психического расстройства (ещё когда даже такую мать не нашли). Вроде то логичнее наоборот, и при наличии этих факторов - перекидывать на 99-ю. Но это так, рассуждения (нашим специалистам то из полиции и прокуратуры виднее, как надо)...
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§ abaika95
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
abaika95


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Сообщений: 2177
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Хотя действительно вопрос есть//


Поток юридической фантазии привел к логическому выводу..)


Цитата-//нашим специалистам то из полиции и прокуратуры виднее, как надо//
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§ Victor Yang
Бросившую своего ребенка в мусорный контейнер женщину нашли в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12260
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 11.12.19 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
Из чего следует, что законодатель убийство матерью новорождённого ребёнка выделил в особый и самостоятельный состав преступления от убийства только в том случае, если совершенное преступление явилось следствием психотравмирующей ситуации или было совершено в состоянии психического расстройства. В остальных случаях - это такое же убийство и под квалификацию по ст.100 УК РК попадать не должно...

Тут нужно обратиться к психологии. Чем роды и послеродовой период не психотравмирующая ситуация? Это, видимо, и учитывается данной статьёй. Какой человек в здоровой ситуации будет три четверти года испытывать дискомфорт, чтобы потом всё свести к нулю? Да и без ведома матери вряд ли можно вот так выкинуть ребёнка.
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