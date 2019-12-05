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Сталкер:
Из чего следует, что законодатель убийство матерью новорождённого ребёнка выделил в особый и самостоятельный состав преступления от убийства только в том случае, если совершенное преступление явилось следствием психотравмирующей ситуации или было совершено в состоянии психического расстройства. В остальных случаях - это такое же убийство и под квалификацию по ст.100 УК РК попадать не должно...
Тут нужно обратиться к психологии. Чем роды и послеродовой период не психотравмирующая ситуация? Это, видимо, и учитывается данной статьёй. Какой человек в здоровой ситуации будет три четверти года испытывать дискомфорт, чтобы потом всё свести к нулю? Да и без ведома матери вряд ли можно вот так выкинуть ребёнка.