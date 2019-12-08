/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство объекта "Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского накопителя в городе Рудном" подверглось резкой критике Счетного комитета. Ситуацию прокомментировали в акимате области.
Читать новость

§ Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6851
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну в сентябре в Москве первые десять мест в очереди стоили 30-50 тысяч рублей.

Да,всё уже ажиотаж прошёл,там 20 человек всего стояли,а места в очереди так никто и не купил.
Профайл

§ abaika95
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2174
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Всё верно,а как же это сделать?нужно работать лучше чем другие , повышать качество,сервис и при этом доступную цену,разве потребитель не выигрывает от этого?//



Добринцофф своими суждениями напоминает типичного представителя философо-идеологичечкого течения объективизма писательницы Айн Рэнд

Рациональный индивидуализм,предприимчивость и девиз по жизни я ничего не должен социуму как и социум мне!)

"Атлант расправил плечи"
Профайл

§ Coopidon
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А классический пример отсутствия конкуренции-это экономика СССР. Мебель по блату,электроника низкого качества,однообразная низкосортная одежда и обувь.

Сосед по гаражу, дядя Миша. Если подходя к гаражам, издалека слышишь песню: Поговори хоть ты со мной, гитаррра семи струнная...
Значит дядя Миша празднует день взятия Бастилии и на своём бобиннике, что характерно-советском, песни слушает. Высоцкого очень уважает.
Перед гаражом- синяя шоха его стоит.
И гараж, что характерно, советской мебелью уставлен.
А вы говорите конкуренция...

8-)
Профайл

§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.12.19 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Блат-это чисто советское изобретение.

Блат - это пережиток частнособственнического инстинкта, не позволяющего индивидууму подняться на более высокий уровень развития. А так как именно капитализм основан на высокопримативных отношениях, то и ответственность за эти проявления тоже лежит на нем, а не на социализме.
Цитата:
Добринцофф:
При капитализме не может быт блата

При капитализме блат просто сильнее трансформируется в сторону товарно-денежных отношений от обмена услугами и общности интересов, но как явление никуда не исчезает. Вы же не думаете, что все вопросы сегодня можно решить только деньгами? Точно так же работает принцип "Ты - мне, я - тебе", не меньшим успехом пользуется общность интересов и личные знакомства. Вы что-ли не покупаете у знакомых товары со скидкой, хотя для всех других цена остается неизменной. Что это, если не блат?
Цитата:
Добринцофф:
Всё верно,а как же это сделать? нужно работать лучше чем другие , повышать качество,сервис и при этом доступную цену,разве потребитель не выигрывает от этого?

Добринцофф, очнитесь, мы не на слете наивных юношей с горящим взором. Вам ли не знать как проще всего задавить конкурентов. Перечисленные Вами методы приведут лишь к банкротству Ваших последователей, хотя возможно именно этого Вы и добиваетесь, расчищая конкурентную среду.

Хотя вполне возможно, что Вы еще ни разу не столкнулись с настоящей капиталистической конкуренцией и до сих пор работаете в среде социалистического соревнования, даже Ваш ник "Добринцофф" говорит об этом. Вот когда Вы начнете подписываться как Живопыра, Репейник, Стенолом, Железная рука или Чертоглот, то мы сразу поймем, что Вы стали настоящей акулой бизнеса.
Профайл

§ Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6851
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.12.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Вы же не думаете, что все вопросы сегодня можно решить только деньгами?

Я думаю что можно.
Цитата:
Маркс:
Вы что-ли не покупаете у знакомых товары со скидкой, хотя для всех других цена остается неизменной. Что это, если не блат?

Конечно я покупаю у знакомых товары со скидкой,только блат тут ни причём,а работает это примерно так:
1 мешок лука 65тнг
5 мешков лука 60тнг
500 кг лука 55 тнг
1000 лука-50тнг
Профайл

§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.12.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я думаю что можно.

То, что нельзя решить за деньги, можно решить за большие деньги? То есть Вы считаете, что все в округе меркантильные сволочи и на дружеский поступок уже не способны? Ну а если человек принципиально не берет взяток, но другу отказать никак не может, такое возможно? А потом всякий семейный блат, непотизм, трайбализм уже не котируются?
- Как вас на радио взяли с такой дикцией? У вас там что, блат?
- Какой блат? Cестла!
Цитата:
Добринцофф:
Конечно я покупаю у знакомых товары со скидкой

Ну причем здесь знакомства, если это просто оптовые и розничные цены. Точно так же покупают и совершенно незнакомые люди. Для знакомых и друзей существует совсем другая скидка и товар получше.

[Исправлено: Маркс, 10.12.2019 - 11:21]
Профайл

§ Yorik
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 805
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 10.12.19 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Блат - это пережиток частнособственнического инстинкта, не позволяющего индивидууму подняться на более высокий уровень развития. А так как именно капитализм основан на высокопримативных отношениях, то и ответственность за эти проявления тоже лежит на нем, а не на социализме.

Браво, Маркс!) Когда крыть нечем - надо генерировать больше таких "умных" фраз, глядишь - собеседник растеряется :-) Главное, Вам самому не заблудиться в таких перлах...

По сути обсуждаемого вопроса думаю, что Вы пытаетесь подменить понятия. Добринцофф говорит о "блате" как о способе доступа к товару/услуге, чего в общем доступе нет или недостаточно в условиях дефицита. Это в советском прошлом было, и это факт. Речь не о "скидках от знакомых". Нужно ли Вам сейчас лично и хорошо знать директора магазина, чтобы купить колбасу? Или сапоги? Купить - т.е. физически получить доступ к этому товару.
Цитата:
Маркс:
как проще всего задавить конкурентов. Перечисленные Вами методы приведут лишь к банкротству Ваших

И как? Расскажите, очень интересно, честно. Подозреваю, на что Вы намекаете, но это слишком примитивно. Сначала задумайтесь, посмотрите вокруг. Не будьте "наивным юношей с горящим взором", примеров нормальной конкуренции масса даже у нас (при всех пока имеющихся недостатках). Например, не задумывались, почему в Марте вместо Тамаши Смолл теперь? Или - почему новый ТЦ открылся? Или - почему Добринцофф переводит свой магазин в формат самообслуживания (который Вы так не любите)? Что двигает этими казалось бы совершенно разными явлениями/процессами?
Цитата:
Маркс:
настоящей капиталистической конкуренцией

Прогресс, Вы уже признали, что она есть ;-)
Профайл

§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.12.19 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Нужно ли Вам сейчас лично и хорошо знать директора магазина, чтобы купить колбасу? Или сапоги? Купить - т.е. физически получить доступ к этому товару.

Блат это не только доступ к товару. Но раз уж Вы заговорили о доступе к товару, пойдем в эту сторону. При капитализме точно так же возможен дефицит товара, Вы же не будете этого отрицать? Причины дефицита могут быть разные, но раз появляется дефицит, то знакомство с директором не помешает, а это и есть блат.
Цитата:
Yorik:
И как? Расскажите, очень интересно, честно.

Не буду опускаться в самые подлые низы конкуренции, хотя и они всегда могут помочь настоящему капиталисту в вопросах выдержки Боливара, остановлюсь лишь на парочке общеизвестных конкретных примеров. Добринцофф сможет легко обойти конкурентов, если заручится блатом в определенных органах и начнет продавать нелицензионное спиртное, не соблюдать время продажи и не обращать внимание на возраст клиентов.
Цитата:
Yorik:
Например, не задумывались, почему в Марте вместо Тамаши Смолл теперь? Или - почему новый ТЦ открылся?

Ну так все просто - старые задолбались выживать, потому что на все эти бесконечные супермаркеты и ТЦ никогда не хватит нормального количества покупателей. Поэтому все эти Тамаши ведут вялотекущее существование среди своих многочисленных собратьев, перебиваясь с хлеба на квас, а потом благополучно переправляются через реку Смородину. А новые, которые приходят, не изучают рынок, а просто вбухивают бабло в надежде его отбить и приумножить, но не тут-то было. И начинается новый виток вялотекущей спирали.
Цитата:
Yorik:
Прогресс, Вы уже признали, что она есть

Ну раз Вы сами просили меня привести примеры, значит само наличие конкуренции и не оспаривалось. А если Вы видите какой-то прогресс, то это просто проблемы со зрением.
Профайл

§ elektron
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4134
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Блат это не только доступ к товару.

Вы опять кругами ходите. Цитата:
Маркс:
При капитализме точно так же возможен дефицит товара,

Не представляю, даже о чём Вы :-x Если чего нет нужного в одном магазине, есть в другом.
В самом крайнем случае, закажу через инет порталы, хоть с самой Кореи. Поэтому, по сути устарело.
И никакие знакомства, мне не нужны. Цитата:
Маркс:
Ну так все просто - старые задолбались выживать, потому что на все эти бесконечные супермаркеты и ТЦ никогда не хватит нормального количества покупателей. Поэтому все эти Тамаши ведут вялотекущее существование среди своих многочисленных собратьев, перебиваясь с хлеба на квас,

Это всё домыслы. Не обязательно закрытие или передача объекта, является его перебиванием с хлеба на квас, что тоже не исключено. Но ни кто в здравом уме не будет перенимать или открывать что то, что уже заранее убыточно. Просто у каждого свои цели и интересы их преследования могут быть различны.
Профайл

§ Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6851
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.12.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Добринцофф сможет легко обойти конкурентов, если заручится блатом в определенных органах и начнет продавать нелицензионное спиртное, не соблюдать время продажи и не обращать внимание на возраст клиентов.

Это называется не блат,а корупция.
Профайл

§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.12.19 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Вы опять кругами ходите.

Ну почему кругами, это же очевидно даже младенцу. Блат может быть при приеме на работу, при продвижении по службе. Блат может быть при получении кредита в банке. Блат может быть в полиции, суде, даже в тюрьме. Блат может быть в медицине, в образовании, да везде может быть и это никак не зависит от общественно-экономической формации.
Цитата:
elektron:
И никакие знакомства, мне не нужны.

Вам просто нужно попробовать мыслить немного шире. Например знакомство поможет во время распродажи, когда акционного товара может попросту не хватить, если стоять в очереди. Знакомство даст возможность получить информацию о возвратах некачественного товара, о которых производитель умолчит. Да и вообще любая информация, если к ней есть доверие, может пригодиться, а дать ее может только проверенный человек.

Слишком тощий кошелек тоже может создать товарный дефицит при капитализме. Вот простой пример как знакомство в ювелирном магазине может помочь в решении проблемы. Кому-то нужно оставить о себе впечатление как о богатом человеке на некоем приеме, а денег нет, зато есть друг - директор магазина, который может дать на время нужные цацки. Это блат?

Цитата:
elektron:
Но ни кто в здравом уме не будет перенимать или открывать что то, что уже заранее убыточно.

А кто-то говорил про здравый ум? Никто никогда ничего не просчитывает, все открывается на авось. Уже как-то приводил цифры какой компактности должен быть район, с каким количеством жителей, чтобы проходимость позволяла супермаркету держать нормальный ассортимент. Так вот цифры говорят, что на весь город Костанай достаточно одного нормального супермаркета, но кого это волнует?.
Профайл

§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 638
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 11.12.19 - 10:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Это называется не блат,а корупция.

Вообще-то блат и есть младший брат коррупции или даже её составляющая.
Профайл
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 114
Пользователей: 2
Всего: 116

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх