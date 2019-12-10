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§ NG.kz
Как работает светофор на выезде из Костаная на рудненскую трассу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37499
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео светофора, установленного полгода назад на кольце возле п. Дружба на рудненской трассе, прислал "НГ" пользователь нашего сайта Александр.
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§ КГСПС
Re: Как работает светофор на выезде из Костаная на рудненскую...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.12.19 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном раньше можно было проехать весь город по "зелёной волне".Новые светофоры настроили так, что "зелёная волна" стала невозможна. Похоже, что нынешним "специалистам" такое понятие неведомо.И устанавливают их так, что стоя на стоп-линии они вне поля зрения.
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§ Тимур Гафуров
Re: Как работает светофор на выезде из Костаная на рудненскую...
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 476
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 10.12.19 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе ДП Костанайской области прокомментировали:
"Светофор сняли на ремонт, видимо, какой-то модуль перегорел. Завтра работать будет в прежнем режиме".
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§ Butch
Re: Как работает светофор на выезде из Костаная на рудненскую...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 06:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Новые светофоры настроили так

О новых светофорах можно цельную статью наваять перечисляя все их недостатки.
К примеру: Всё та же ул. Горького о которой видео было снято. Дня 3 или 4 назад тот же!!!! светофор что и на видео вовсе ничего не отсчитывал, а показывал просто 60 и всё. Поправили, надолго ли не известно. Пешеходные светофоры там же работают как "бог на душу положит". В одном направлении они отсчитывают время до начала "моргания" сигнала, в ином до непосредственно смены сигнала (кстати этим "грешат" многие новые светофоры вообще). "Экономисты" одним словом. Такие же как и "специалисты".
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§ сайлау курманов
Re: Как работает светофор на выезде из Костаная на рудненскую...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3316
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.12.19 - 06:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хоть в Рудном, хоть в Кустанае, стараюсь в центр не заезжать, тут можно по парковой объехать, кстати нет ни одного светофора, а там по Карбышева.
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§ Butch
Как работает светофор на выезде из Костаная на рудненскую трассу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 318
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 11.12.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Всё та же ул. Горького

Поправка - теперь он совсем никак не отсчитывает время :-)
Цитата:
сайлау курманов:

Аналогично поступаю. Есть Парковая, есть Мира, нечего там в центре "толкаться", дергать "мешалку" на косой дюжине пешеходных переходов - двигателю и его экологической составляющей от этого радости немного.
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