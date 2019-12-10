Цитата: abaika95:

Каждый думает что он силен,но в чем-то в определенных моментах будет иногда слаб) Не Сталин конечно но и не Венцеслав Венгржановский а что?)

Я согласен!

Тут главное правильно правильно рассчитать силы.

Ой, скоко народу на этих расчетах, неправильно рассчитали свои силы...

Смотришь, вот, силен, и телом и духом...

Тока до салата его хватило.

А до торта-то и не дотянул. Сдулся.





