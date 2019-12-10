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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2172
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Просто община - там явно в тысячах измеряется ))//



Ну так вы не ответили на вопрос) 200 человек это прям друзья?)
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12259
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.12.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Неужели Гога попал в "особые случаи"? Неужели лишён пожизненно?

По-моему, заслуженно
Зачем 100500 комментариев подряд, да ещё когда на форуме никого нет - и это после того как у него уже был режим "только чтение". Зачем так себя вести?
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4545
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.19 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
200 человек это прям друзья

Зайцы,белки и сурки из леса канадского.
:lol: :lol: :lol:
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вы считаете чашечка кофэ заходит под Ду хаст?

Вы не поверите! И заходит, и выходит, лехко!
:-o
Цитата:
kbkz1980:
Позвольте порекомендовать вам психотерапевта

Позволяю.
Рекомендуйте.
Ваша рекомендация для меня, самая надёжная.
Вы же всех знаете, наверно посоветуете надежного специалиста, а не какого нибудь шарлатана...


;-)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Спать предпочитаю с храпом.

Лиля, ну зачем вы на себя наговариваете?
Вы ещё скажите, что прынцессы сморкаются и пу...воздух портят!
(или правильно смаркаются?)
Не верю!
8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4128
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 10.12.19 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
И заходит, и выходит, лехко!

а любимый цвет и размер где? ;-)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Каждый думает что он силен,но в чем-то в определенных моментах будет иногда слаб) Не Сталин конечно но и не Венцеслав Венгржановский а что?)

Я согласен!
Тут главное правильно правильно рассчитать силы.
Ой, скоко народу на этих расчетах, неправильно рассчитали свои силы...
Смотришь, вот, силен, и телом и духом...
Тока до салата его хватило.
А до торта-то и не дотянул. Сдулся.


8-)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4558
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну так вы не ответили на вопрос) 200 человек это прям друзья?)

Цитата:
kbkz1980:
Зайцы,белки и сурки из леса канадского.

Какая разница, что я отвечу, вы же для себя уже все решили и будете тупо гнуть эту линию. Игнор.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2172
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я согласен!Тут главное правильно правильно рассчитать силы.//




Вы решили второй раз ответить?)
Жду третий...


Как Рено починили?)




Цитата-//Какая разница, что я отвечу, вы же для себя уже все решили и будете тупо гнуть эту линию. Игнор//


Я,нет.
Обидно.
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
любимый цвет и размер где?

Да, да, да!
Я думаю мы с вами друг-друга поняли. Как Лиля посоветует психолога с вами вместе к нему и пойдём.
Рс Шутка в тему. Ходу, говорит, по квартире на каблуках, пью катык из фужера. И это придаёт моему безделию- изысканность...
РРс Лиля, это шутка. Ничего личного.
:-o
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.12.19 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы решили второй раз ответить?) Жду третий...

А собсно, почему-нет?
Хорошему человеку?
Я думаю, что вы-хороший.
Где-то в глубине души.

Цитата:
abaika95:
Как Рено починили?)

Дак нет у меня Рена.
На всякий случай: Пежа- тоже.
:-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2172
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Я думаю, что вы-хороший.Где-то в глубине души./



А поверхностно значит создаю впечетление плохого?)

Странно,вроде никого не материл, врать не врал) почему такое отношение?)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 386
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 11.12.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вы решили второй раз ответить?) Жду третий...

Мне кстати, уважаемый Кайреке-бегун, и по 10 раз объясняет. Даже, 20- обещал.
А вам, что 3 раза сложно?
:-x
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2172
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 11.12.19 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Дак нет у меня Рена.На всякий случай: Пежа- тоже//



Ну и ладно...)
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* maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4558
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 11.12.19 - 00:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я,нет. Обидно.

Пять страниц назад в этой фразе
Цитата:
Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))

Вы увидели только слово друзья. И докопались, долбите, долбите и долбите. Вам же больше ничего не интересно. Смысла продолжать не вижу. :-(
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