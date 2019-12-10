ACROS Re: "В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная... #3





(Пользователи) Сообщений: 31

Регистрация: 16.11.19 (Пользователи) Отправлено: - 17:23 Всё это называется : ИГРОЙ в ДЕМОКРАТИЮ, или бросили кость ПЛЕБСУ что бы не раздражали ПАТРИЦИЕВ. Сергей Михайлович - известный в регионе человек, пользующийся ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ и РЕАЛЬНЫМ уважением карапаим народа. Непонятно, почему он согласился ИГРАТЬ в этом театре ФАРСА и АБСУРДА. Какие общественые советы, какие НСОД, какие НКВД, какие интересы народа, и прочие потешные НПО ???

Существует: Парламент страны; Правительство страны; Верховный суд. Конституция в конце то концов. Что такое ВЛАСТЬ: - это ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - СУД. Обидели тебя - иди в СУД; Неправильно что то начислили - иди в СУД. Чиновник неправильно решил и не в твою пользу - иди в СУД. СУД - это и есть отстаивание интересов народа. Всё остальное: - это потешные игры в стиле юного Петра Первого. Имитация что ВСЕ заняты какими то делами.

Не надо бить ЧЕЛОБИТНУЮ какому то клерку под названием : аким. ОН просто напросто - менеджер, служащий, исполнитель закона. У него хватает дел: что бы канализация работала, что бы газ,вода,свет,связь, тепло было в хате, дороги и коммунальный транспорт были в в исправном состоянии и прочие коммунальные прелести нашего бытия.

Когда Вы все,так называемые ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ и в том числе и уважаемый мною Жалыбин С.М. потребуют от, прежде всего Президента страны - как ГАРАНТА Конституции, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ работы конституционных органов, и они все заработают должным образом во имя интересов народа: предствляете сколько общественных бездельников займутся РЕАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМ ТРУДОМ. И не нужно будет за счет НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ бумаги и прочей канцелярской мелочи.