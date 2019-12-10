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≡ "В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная составляющая" - областной общественный совет отчитался о своей работе		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная составляющая" - областной общественный совет отчитался о своей работе
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37498
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей Жалыбин подчеркнул, что Закон "Об общественных советах" всё ещё нуждается в доработке. Некоторые изменения уже внесены - например, право совета вызывать госслужащих на общественные слушания и обязанность чиновников выполнять эту норму.
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§ Маркс
Re: "В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 635
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.12.19 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как нам реорганизовать Рабкрин.
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§ Я
Re: "В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 141
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 10.12.19 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все хотят контролировать и получать от этого прибыль- комитет по контролю за контролерами
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* ACROS
Re: "В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная...
ACROS


(Пользователи)
Сообщений: 31
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 10.12.19 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё это называется : ИГРОЙ в ДЕМОКРАТИЮ, или бросили кость ПЛЕБСУ что бы не раздражали ПАТРИЦИЕВ. Сергей Михайлович - известный в регионе человек, пользующийся ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ и РЕАЛЬНЫМ уважением карапаим народа. Непонятно, почему он согласился ИГРАТЬ в этом театре ФАРСА и АБСУРДА. Какие общественые советы, какие НСОД, какие НКВД, какие интересы народа, и прочие потешные НПО ???
Существует: Парламент страны; Правительство страны; Верховный суд. Конституция в конце то концов. Что такое ВЛАСТЬ: - это ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО - СУД. Обидели тебя - иди в СУД; Неправильно что то начислили - иди в СУД. Чиновник неправильно решил и не в твою пользу - иди в СУД. СУД - это и есть отстаивание интересов народа. Всё остальное: - это потешные игры в стиле юного Петра Первого. Имитация что ВСЕ заняты какими то делами.
Не надо бить ЧЕЛОБИТНУЮ какому то клерку под названием : аким. ОН просто напросто - менеджер, служащий, исполнитель закона. У него хватает дел: что бы канализация работала, что бы газ,вода,свет,связь, тепло было в хате, дороги и коммунальный транспорт были в в исправном состоянии и прочие коммунальные прелести нашего бытия.
Когда Вы все,так называемые ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ и в том числе и уважаемый мною Жалыбин С.М. потребуют от, прежде всего Президента страны - как ГАРАНТА Конституции, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ работы конституционных органов, и они все заработают должным образом во имя интересов народа: предствляете сколько общественных бездельников займутся РЕАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМ ТРУДОМ. И не нужно будет за счет НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ бумаги и прочей канцелярской мелочи.
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§ КГСПС
Re: "В нашей маленькой проблеме есть большая коррупционная...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 963
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.12.19 - 20:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Вот это я понимаю, всё чётко и ясно, без всяких там патамушта.
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