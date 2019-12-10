Цитата: Зал был переполнен друзьями и родственниками подсудимых, которые вели себя довольно нагло. Один из них сел в первый ряд и вел видеосъемку процесса мобильным телефоном, что категорически запрещено.

На нижнем фото это наверно соратники крышевателей!

А ведь страшно жить там где вот такие "блюстители".

Они зачем пришли? Поддержать своих коллег?

Ты труххх - я труххх криминальный круХ?

У них руководители кто? Они как то отреагировали на такую поддержку?

Или от них, от руководителей все изначально исходило?

За крышевание наркоты на поселение?

"Мы-банда"?