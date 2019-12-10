Цитата: maxsaf:

Сердючку просят иногда, я не фанат. Зиверт Life будем ставить в этом году. Руки вверх пару новинок, ну и эту #Ты пчела я пчеловод#, дурная но прикольная песня

Исходя из репертуара - компания в-основном русскоязычная, из "понаехавших"?

Интересно тоже, 150-200 человек - это реально "ближний круг"? Или коллеги-соседи/знакомые? Как-то многовато

Дочитал, ответ был уже.

Все-равно - многовато

Хотя, не совсем корректно сравнивать НГ на постсоветском пространстве и в Канаде (как и в штатах, в Европе). Вот Рождество католическое там тоже принято справлять дома, в кругу семьи. А НГ видимо - так, оторваться по старой памяти/привычке



[Исправлено: Yorik, 10.12.2019 - 12:01]