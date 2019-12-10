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≡ Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В конце рабочей смены дробильщик не прибыл в раскомандировку участка на послесменное собрание, - сообщили в службе по корпоративным ситуациям АО "ССГПО". - Начальником смены были даны указания проверить рабочие места.
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§ КГСПС
Re: Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.12.19 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На протяжении нескольких лет в конце года такая тенденция. Кстати,может кто в курсе. Вроде после ДТП ещё двое позже в больнице скончались?
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§ Дантист
Гибель рабочего на фабрике рудоподготовки и обогащения прокомментировали в АО "ССГПО"
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 612
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 10.12.19 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да в больнице скончались, к сожалению.
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