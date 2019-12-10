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≡ Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут отбывать наказание в колонии-поселении		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут отбывать наказание в колонии-поселении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37497
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.12.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор в отношении трех оперуполномоченных РОВД Житикары - Нурлана Даньярова, Бауыржана Колтаева и Берика Ерсултанова, которые обвинялись в покровительстве местной наркоторговки Светланы Шамардак, вынесли в суде № 2 Костаная сегодня, 10 декабря.
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§ Lex
Re: Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут...
Lex


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 372
Регистрация: 22.06.15
Отправлено: 10.12.19 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Веселый городок. Нужно туристов туда завлекать).
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§ abaika95
Re: Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На последнем фото это сотрудники-коллеги или просто друзья?)
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§ КГСПС
Re: Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 10.12.19 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну, вы же помните:"Мы-банда!"
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§ drakon
Сотрудники РОВД Житикары, «крышевавшие» наркоторговку, будут отбывать наказание в колонии-поселении
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18077
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.12.19 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Ну, вы же помните:"Мы-банда!"

Помню,помню... :-o
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