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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вон Козлов неплохо в мемах шарит,правда в очень старых и зачастую не смешных,но все же))
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 605
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 10.12.19 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Танцор диско прям)

Да если б только я один такой, люди просят сокращать развлекательную часть программы, конкурсы, игры - нафик, просят сделать чисто танцы нонстоп с 6 вечера до 2 ночи. А потом неделю - еле ноги передвигают :lol:
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* Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12257
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 10.12.19 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
познавать новую зародившуюся интернет-культуру

Китч - это не культура.
Цитата:
maxsaf:
Если в вашем времени все еще есть ютуб, рекомендую туда заглянуть, в музыкальные новинки

Я музыкой в принципе не интересуюсь, а слова "руки вверх" и "новинка" в одном предложении давно не встречались.
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§ Yorik
Флуд и оффтопик (часть 4)
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 804
Регистрация: 19.11.09
Отправлено: 10.12.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Сердючку просят иногда, я не фанат. Зиверт Life будем ставить в этом году. Руки вверх пару новинок, ну и эту #Ты пчела я пчеловод#, дурная но прикольная песня

Исходя из репертуара - компания в-основном русскоязычная, из "понаехавших"?
Интересно тоже, 150-200 человек - это реально "ближний круг"? Или коллеги-соседи/знакомые? Как-то многовато :-)
Дочитал, ответ был уже.
Все-равно - многовато :-)
Хотя, не совсем корректно сравнивать НГ на постсоветском пространстве и в Канаде (как и в штатах, в Европе). Вот Рождество католическое там тоже принято справлять дома, в кругу семьи. А НГ видимо - так, оторваться по старой памяти/привычке ;-)

[Исправлено: Yorik, 10.12.2019 - 12:01]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6401
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
это реально "ближний круг"?


в Германии поуехавшие на этом зарабатывают.
скажем,для примера- во всех русскоязычных газетах-
встреча земляков Комсомольского района.
входной билет- столько то денег.
еда, напитки ,программа.
организаторы в результате имеют навар.
на Новый год такие же сходки русскоязычных желающих.
друзьями я бы их всех подряд точно не назвал.
бизнес короче говоря.

[Исправлено: alex_60, 10.12.2019 - 12:12]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Yorik:
Исходя из репертуара - компания в-основном русскоязычная, из "понаехавших"?

Ага. Это только наша компашка, близкие. Есть еще одна компания, примерно столько же народу, они отдельно гуляют, я их тоже почти всех хорошо знаю, но это просто наши знакомые. А так русскоязычных очень много тех, с кем я даже не знаком, много понаехало.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 12:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Китч - это не культура.//



Китч понятие растяжимое) да и не подходит сюда это определение,если мы говорим о фрике Венгржановском и его влиянию на мемы в интернет-пространстве)




Цитата-//Я музыкой в принципе не интересуюсь, а слова "руки вверх" и "новинка" в одном предложении давно не встречались//



Ну вот вы целый пласт нового "Жукова" уже пропустили а берётесь судить что китч а что нет)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поуехавшие на этом зарабатывают.

Какие заработки, вы о чем? Хорошо если по нулям, бывает - свои докладывают ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2164
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Да если б только я один такой, люди просят сокращать развлекательную часть программы, конкурсы, игры - нафик, просят сделать чисто танцы нонстоп с 6 вечера до 2 ночи//



Тоже думаю кому нафиг сдались эти игры и конкурсы)) когда можно просто оторваться на танцах)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4538
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 10.12.19 - 13:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ага. Это только наша компашка, близкие.

Как то странно
150-200 чел близкая компашка
А ты день и ночь с нами.

[Исправлено: kbkz1980, 10.12.2019 - 13:13]
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4552
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Игнор. ;-)
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§ Маркс
Флуд и оффтопик (часть 4)
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 633
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 10.12.19 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Тоже думаю кому нафиг сдались эти игры и конкурсы)) когда можно просто оторваться на танцах)
Танцевать с бухлом - вредно.
Танцевать без бухла - глупо.
Танцы отпадают.

Игры и конкурсы с бухлом - пошло.
Игры и конкурсы без бухла - скучно.
Игры и конкурсы отпадают.

Вывод: Праздновать лучше всего с бухлом, в камерной обстановке и ограниченным числом знакомых лиц с общими интересами. А вот отрываться лучше с бухлом, в незнакомой компании, тогда будешь вспоминаться как метеорит: пролетел сквозь ночь и исчез, оставив после себя разрушения и пару нечетких снимков.
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