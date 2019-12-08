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§ NG.kz
В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и стихами Макатаева
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37493
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поезд в честь пятилетия ЕАЭС запустили в московском метрополитене. В его составе - пять вагонов, каждый из которых посвящен одному из государств - участников союза.
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§ Vit
Re: В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8690
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.19 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воистину Россия щедрая душа. Идёшь по Москве и не только, на каждом углу узбекская кухня, шаурма, и т.д. Десятки лямов рабочих из солнечной Азии. Когда свои местные безработные или нищие. Спрашиваешь у грузчика из Азии зп. 40-70р. У местного спрашиваешь 15-20.Идёшь по югу, и найти борщ, пельмени и просто жареную картоху сложно, просто нету. В казахстане ещё можно, есть, а вот южнее нет.
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§ Kairat stayer
Re: В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и...
Kairat stayer


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1579
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 11:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Когда свои местные безработные или нищие. Спрашиваешь у грузчика из Азии зп. 40-70р. У местного спрашиваешь 15-20.


Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.

В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.

Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.

Подробнее в заметке от 18.03.2008 года: https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
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