Цитата: Vit:

Когда свои местные безработные или нищие. Спрашиваешь у грузчика из Азии зп. 40-70р. У местного спрашиваешь 15-20.



Виталий ты-же много передвигаешься, в том числе и в РФ, а что там Концепцию развития до 2020 года не выполнили что ли? Осталось-же менее одного месяца, да и тут форумчанин под ником Я на днях отмечал, что они по многим направлениям преуспели, я тоже с ним согласился.



В 2008 году отмечали, что к 2020 году россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. При этом годовая инфляция снизится до трех процентов. Такие прогнозы содержатся в Концепции социально-экономического развития России до 2020 года.



Ладно у нас семья получает якобы 500 000 тенге, ну 2700 долларов это-же больше миллиона тенге, даже по курсу 386 тенге за доллар получается 1 042 200 тенге. Ну и 100 квадратных метров жилплощади на троих тоже-же неплохо-же.



Подробнее в заметке от 18.03.2008 года: https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html