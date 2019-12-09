Цитата: abaika95:

Каждый думает что он силен,но в чем-то в определенных моментах будет иногда слаб) Не Сталин конечно но и не Венцеслав Венгржановский а что?)

Тут, я вас понял!

Не каждый человек способен на многое, но, не каждый знает, на что он способен...

Глубокая мысль, классика !

Цитата: abaika95:

Не знаю чё все в нем такого гениального нашли?)

А голос?

Признанный во всем мире! Включая, Россию.

Не знаю, мне кажется вы тут не правы...