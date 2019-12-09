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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Зэбестофиталомаксидискохитс

-испано- ))
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 10.12.19 - 00:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Сильно интересуюсь.Вы как личность, как человек.Сильный?Или слабый?//



Каждый думает что он силен,но в чем-то в определенных моментах будет иногда слаб)
Не Сталин конечно но и не Венцеслав Венгржановский а что?)



Цитата-//От Димаша, плачу...Не могу удержаться...//


Не знаю чё все в нем такого гениального нашли?)



Цитата-//Сердючку просят иногда, я не фанат.Зиверт Life будем ставить в этом году. Руки вверх пару новинок, ну и эту #Ты пчела я пчеловод#, дурная но прикольная песня//


У вас чё там 150-200 ваших друзей все Русскоязычные?)



Цитата-//Я уже лет пять как дома не сижу на 31, дэнс дэнс дэнс//


Бес в ребро?))
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
-испано- ))

Не!
Сисю Кечь!
Вот эту вещь- Бойс, Бойс, Бойс...
И ище БляблюДенс. Не ту которая -Лада, а которая -Эвелина.

:oops:
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 10.12.19 - 00:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Каждый думает что он силен,но в чем-то в определенных моментах будет иногда слаб) Не Сталин конечно но и не Венцеслав Венгржановский а что?)

Тут, я вас понял!
Не каждый человек способен на многое, но, не каждый знает, на что он способен...
Глубокая мысль, классика !
Цитата:
abaika95:
Не знаю чё все в нем такого гениального нашли?)

А голос?
Признанный во всем мире! Включая, Россию.
Не знаю, мне кажется вы тут не правы... 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У вас чё там 150-200 ваших друзей все Русскоязычные?)

Да )) это же Канада ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 00:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Бес в ребро?))

Иронию судьбы ни разу не видел от начала и до конца, все как то времени нет, дэнс дэнс дэнс :lol: 8-)
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 10.12.19 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня дома))
:lol:
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