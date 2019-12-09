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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6398
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ирония судьбы.." хоть и тошнит от нее

Чтобы не тошнило, до просмотра надо войти в тонус с героями фильма.
Мне больше нравится семь минут, семь минут.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.12.19 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Мне больше нравится семь минут, семь минут.

Не перепутали с 7-40? :lol:
А в песне было про "пять минут" 8-)
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

31-го всё встанет на свои места, не долго осталось! :lol:
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6398
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
про "пять минут

А да, пять минут,ошибка.
С Огурцовым..и Гурченко..
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Особенно седая ночь ))
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не могу представить новый год в клубе))

Шикарно. Красивое нарядное помещение, столы валятся от еды, и танцы до упаду. :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году не очень много танцевальных новинок, но тем не менее есть и достойные композиции. По осени дыма закупили с большим запасом. Лазеры в дыму - шикардос :lol:
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.12.19 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
В этом году не очень много танцевальных новинок,

Под что пляшем?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Шикарно. Красивое нарядное помещение, столы валятся от еды, и танцы до упаду//



У нас обычно 28-29 го корпоративы так проводят) ну а 31 это домашнее празднество,в основном)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2158
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Под что пляшем?//



Под Сердючку и bad bous blue небось)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 23:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У нас обычно 28-29 го корпоративы так проводят) ну а 31 это домашнее празднество,в основном)

Сильно интересуюсь.
Вы как личность, как человек.
Сильный?
Или слабый?
8-)
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Под что пляшем?

Лиля, а вы что предпочитаете?
В это время суток?
:-o
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Под Сердючку и bad bous blue небось)

А я, это!
Зэбестофиталомаксидискохитс уважаю.
От Димаша, плачу...
Не могу удержаться...

:-o
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 23:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Под Сердючку и bad bous blue небось

Сердючку просят иногда, я не фанат.
Зиверт Life будем ставить в этом году. Руки вверх пару новинок, ну и эту #Ты пчела я пчеловод#, дурная но прикольная песня :lol:
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4546
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 23:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
ну а 31 это домашнее празднество,в основном)

Я уже лет пять как дома не сижу на 31, дэнс дэнс дэнс :lol: сидеть будем на пенсии :lol: 8-)
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