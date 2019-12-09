/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37490
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Председатель нотариальной палаты Костанайской области Сагибулла АЛЬМАГАМБЕТОВ направил председателю Республиканской нотариальной палаты Асель ЖАНАБИЛОВОЙ открытое письмо, в котором просит ее подать в отставку.
Читать новость

§ Coopidon
Re: Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ольга, я Вас, конечно, уважаю (Вы же знаете, что я Вас уважаю), но...
Цитата:
Причина, как заявляет Альмагамбетов, в недостойном поведении и злоупотреблении алкоголем «весь срок пребывания в городе Париж на Французско-казахском семинаре». В чем конкретно выразилось недостойное поведение Асель Жанабиловой в Париже, Альмагамбетов не уточняет, но увер

Думаю здесь Вы правы!
Бубунькать каждый день, тут нет ничего недостойного. Тут надо ещё аргументы.
А вдруг она каждый день была на дегустации вин. С утра и до позднего вечера. Уставала, конечно.
А тут, сразу вон какие обвинения.
:-o
Рс
Цитата:
мотивом могут быть личные неприязненные отношения

Он говорил, я к потерпевшему такую личную неприязнь испытываю- кушать не могу
8-)
Профайл

§ elektron
Re: Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
А тут, сразу вон какие обвинения.

Хотя
Цитата://- Во-первых, его там не было и он писать такое не может//
Уже забавно.
Профайл

§ Coopidon
Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 23:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Цитата://- Во-первых, его там не было и он писать такое не может//

Когнитивный диссонанс...
:-o
Но написал, же!
Значит, может!
8-)
Профайл

§ elektron
Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4124
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 23:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чую полетят чьи то головы, да со свистом.
Слова словами, а вот видеоматериал, что во Франции имеется и может доказать обратное. Будет бомба.
Там во всех фойе камеры стоят, или сольют по тихому. Как будто ничего и не было. Как и их самих, обвинителей! 8-)
Профайл

§ Coopidon
Увидеть Париж и злоупотребить? - председателя Республиканской нотариальной палаты обвинили в недостойном поведении
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 23:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Чую полетят чьи то головы, да со свистом.

Думаю, в ныняшних капиталистических отношениях, могучая и прозорливая рука рынка расставит все точки на джи (это такая буква латинистая).
И количество нотариусов путём перехода через конкуренцию в качество, оставит на рынке только самых сильных!
И ирудированых.
:-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация

 

Сейчас на сайте
Гостей: 66
Пользователей: 0
Всего: 66

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх