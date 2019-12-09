Ольга, я Вас, конечно, уважаю (Вы же знаете, что я Вас уважаю), но...

Цитата: Причина, как заявляет Альмагамбетов, в недостойном поведении и злоупотреблении алкоголем «весь срок пребывания в городе Париж на Французско-казахском семинаре». В чем конкретно выразилось недостойное поведение Асель Жанабиловой в Париже, Альмагамбетов не уточняет, но увер

Думаю здесь Вы правы!

Бубунькать каждый день, тут нет ничего недостойного. Тут надо ещё аргументы.

А вдруг она каждый день была на дегустации вин. С утра и до позднего вечера. Уставала, конечно.

А тут, сразу вон какие обвинения.



Рс

Цитата: мотивом могут быть личные неприязненные отношения

Он говорил, я к потерпевшему такую личную неприязнь испытываю- кушать не могу

