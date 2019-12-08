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≡ Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство объекта "Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского накопителя в городе Рудном" подверглось резкой критике Счетного комитета. Ситуацию прокомментировали в акимате области.
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§ Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.19 - 20:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Ну в сентябре в Москве первые десять мест в очереди стоили 30-50 тысяч рублей.

Да,всё уже ажиотаж прошёл,там 20 человек всего стояли,а места в очереди так никто и не купил.
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§ abaika95
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2157
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Всё верно,а как же это сделать?нужно работать лучше чем другие , повышать качество,сервис и при этом доступную цену,разве потребитель не выигрывает от этого?//



Добринцофф своими суждениями напоминает типичного представителя философо-идеологичечкого течения объективизма писательницы Айн Рэнд

Рациональный индивидуализм,предприимчивость и девиз по жизни я ничего не должен социуму как и социум мне!)

"Атлант расправил плечи"
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* Coopidon
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А классический пример отсутствия конкуренции-это экономика СССР. Мебель по блату,электроника низкого качества,однообразная низкосортная одежда и обувь.

Сосед по гаражу, дядя Миша. Если подходя к гаражам, издалека слышишь песню: Поговори хоть ты со мной, гитаррра семи струнная...
Значит дядя Миша празднует день взятия Бастилии и на своём бобиннике, что характерно-советском, песни слушает. Высоцкого очень уважает.
Перед гаражом- синяя шоха его стоит.
И гараж, что характерно, советской мебелью уставлен.
А вы говорите конкуренция...

8-)
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