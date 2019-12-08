Coopidon Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области? #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 366

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:25 Цитата: Добринцофф:

А классический пример отсутствия конкуренции-это экономика СССР. Мебель по блату,электроника низкого качества,однообразная низкосортная одежда и обувь.

Сосед по гаражу, дядя Миша. Если подходя к гаражам, издалека слышишь песню: Поговори хоть ты со мной, гитаррра семи струнная...

Значит дядя Миша празднует день взятия Бастилии и на своём бобиннике, что характерно-советском, песни слушает. Высоцкого очень уважает.

Перед гаражом- синяя шоха его стоит.

И гараж, что характерно, советской мебелью уставлен.

А вы говорите конкуренция...



