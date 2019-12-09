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§ NG.kz
Пропавшего в Рудном подростка нашли в дачном поселке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученик 7 класса СШ №13 Рудного, 13-летний Денис Матвеев ушел из дома 28 ноября. Ранее он более десяти раз убегал из дома. В сентябре полицейские отыскали мальчика в одном из автогаражных обществ.
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§ abaika95
Re: Пропавшего в Рудном подростка нашли в дачном поселке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2157
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если родители хотят нормальной жизни себе и ребенку,срочно насильно пацана нужно вести на лечение к психологу иначе он и дальше будет бегать,пока не убежит окончательно....
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