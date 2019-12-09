Цитата: Coopidon:

Педофилия это одно из сексуальных отклонений. Сексуальное влечение к малолетним. Или есть действия в отношении малолетних.

Да, тоже по этому поводу хотел написать. Влечение к 15-летним - это не педофилия и не отклонение. Но сексуальное посягательство на 15-летнюю, даже с её согласия, - нарушение закона.

Цитата: elektron:

С таким подходом можно добрую половину подростков пересажать.

Тут, конечно, формальность. Если обоим нет 16 - ничего не пришьёшь - уголовная ответственность по этой статье начинается с 16 лет. Как только одному уже исполнилось 16, а второму ещё нет - вот тут уже могут и посадить. Думаю, надо-таки сделать оговорку в один год.