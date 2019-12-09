abaika95 Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2157

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:26 Цитата-//потом винить в том, что дети были без присмотра ?//







Винить кого хочешь можно,ну а что теперь делать?





Люди у которых по одному ребенку и которые с работ не вылазят в пересменку только ребенка видят да на выходные им что-ли легче? также пашут