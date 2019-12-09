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≡ Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37488
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сельские предприниматели пожаловались министру труда и социальной защиты населения Биржану Нурымбетову. Многие казахстанцы в погоне за соцпособиями отказываются от предлагаемой работы и идут на другие ухищрения, сетуют депутаты и Минтруда
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§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при условии,привоза-увоза либо предоставления койко-места)

А потом винить в том, что дети были без присмотра ?
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§ abaika95
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2157
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//потом винить в том, что дети были без присмотра ?//



Винить кого хочешь можно,ну а что теперь делать?


Люди у которых по одному ребенку и которые с работ не вылазят в пересменку только ребенка видят да на выходные им что-ли легче? также пашут
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§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
работ не вылазят

Не легче. Хотели ж рыночную экономику
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§ abaika95
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2157
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Не легче. Хотели ж рыночную экономику//




А при плановой экономике такого никак не могло быть,когда родители на работе а дети остаются одни?)
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§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
плановой экономике

Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных
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§ abaika95
Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2157
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 20:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Были доступны детсады,продленки,интернаты, бабушки-пенсионерки, пришкольные и дворовые лагеря. И главное - не было равнодушных//



Так и сейчас все это есть) или после развала,бабушек не стало? Неравнодушные куда-то исчезли?)
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§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Происшествие случилось сегодня в селе Аулиеколь. В квартире произошел пожар. Погибли двое детей. Одному ребенку было три года, второму год.----на Алау
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§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Прямо ЧТо? Где? Когда ? какой то . Продолжайте без меня
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* Coopidon
Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 366
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 09.12.19 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
соцпомощи привела к дефициту 

Какой то неправильный у нас капитализм!
То дефицит, то акимы обязаны сдерживать цены, то экспорт зерна запретят, то пожалуются что россияне бензин скупают...
Рс видимо-невидимая, но всемогущая рука рынка, в это время, в кармане штанов, кукиш крутит.
8-)
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