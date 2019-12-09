alex_60 Флуд и оффтопик (часть 4) #6865





(Полноправные пользователи) Сообщений: 6396

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:05 Витал, про иван-чай.

в Дастархане есть.

листовой, со смородиной,облепихой и еще с чем то. 50гр.

и в пирамидках, 10 шт с чагой.

и то и то 1000 тенге.

ты какой пил?