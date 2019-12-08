Маркс Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области? #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 628

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:52 Цитата: Добринцофф:

Мебель по блату,электроника низкого качества,однообразная низкосортная одежда и обувь.

Все, что покупалось по блату, было по заниженной в разы цене, чтобы было доступно каждому человеку, но естественно всем этой продукции априори хватить не могло, поэтому на этапе распределения появлялся блат из-за недодавленных пережитков капитализма. Но блат был характерен только для товаров «условно-роскошных», а не для товаров первой необходимости. А насчет низкого качества советских товаров - пропагандистское вранье. Разнообразия не было, но качество было, даже знак был такой специальный.



Но все это называется потребительскими мелочами. Самое главное было в том, что строился фундамент будущего, прокладывались дороги, строились ГЭС, фабрики, заводы, развивалась металлургия, осваивались месторождения полезных ископаемых, обживались новые территории. Может быть чего-то и не хватало на всех, но никто не голодал, продукты и товары повседневного спроса были доступны абсолютно всем, как и медицина, образование, курорты, дома отдыха и многое другое.



Конкуренция, г-н Добринцофф, нужна только для того, чтобы любым способом освободить вокруг себя занятое кем-то пространство, стать монополистом и ввести на освободившейся территории свои правила игры. А уж какие это будут правила - давно известно из истории монополий. Хотя в наше время уже совсем не обязательно становиться монополистом и диктовать свои условия, теперь можно просто договориться, а если у кого-то не получается , то вопрос легко решается с помощью торговых войн.