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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4535
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 09.12.19 - 08:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кино кончилось вчера
Ваши 5 коп мимо кассы. :lol:
Всем с Хорошего Дня :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 08:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
и она не будет неприятно действовать на ваше обоняние.


а сам то?
не ,ну если поклонник, то тогда да,можно.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 08:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
У кого на новый год какие планы?


Планы на новый год - это серьезная штука, все мечтают проснуться 1-го января и изменить кардинально жизнь, осуществить заветные мечты - научиться петь, танцевать, водить машину, заниматься спортом.
ну в демократических странах вроде устраивают турниры по настольным играм,так вроде писали.

[Исправлено: alex_60, 09.12.2019 - 08:56]
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Крыса(почему то она Белая Металлическая) – животное, не имеющее каких-то определенных географических привязанностей.
поэтому место встречи Нового года 2020, можно выбирать, какое заблагорассудится:
в семейном кругу, в клубе или ресторане, на горнолыжном курорте или в теплых краях.
благо все варианты реальны и исполнимы.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.12.19 - 09:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
все мечтают проснуться 1-го января и изменить кардинально жизнь
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.19 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а сам то?

Ну да - тут ты прав.
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2152
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//У кого на новый год какие планы?//


Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.12.19 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2152
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Козлов ждал)))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Витал, про иван-чай.
в Дастархане есть.
листовой, со смородиной,облепихой и еще с чем то. 50гр.
и в пирамидках, 10 шт с чагой.
и то и то 1000 тенге.
ты какой пил?
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4536
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Встреча НГ в кругу семьи потом поздравление форумчан НГ,у вас какие?)

Как обычно - дискотека )) друзей собираем человек 150-200, музычка, лазеры, дым, все дела ))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
друзей собираем человек 150-200,


200 друзей. Невероятно.
И непонятно. Что за друзья.
У нас друзей обычно один, десять максимум.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 09.12.19 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования


:lol: :lol: :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4117
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 09.12.19 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как обычно - дискотека ))

:lol:
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