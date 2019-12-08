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§ NG.kz
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Строительство объекта "Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского накопителя в городе Рудном" подверглось резкой критике Счетного комитета. Ситуацию прокомментировали в акимате области.
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§ Сталкер
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 363
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 08.12.19 - 12:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайская область "попала под раздачу" по поводу проекта «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Общая стоимость проекта - 1,4 млрд тенге// - так это разве критика?! Это так... Нашли один объект, где попались чиновники на взятке и аким Рудного Гаязов на неслужебных контактах с подрядчиком, и критика...

Там в этой сфере ого-го-го что творится, и объектов сейчас по области по водоснабжению в сёлах более двадцати, где присутствуют дичайшие нарушения и коррупционные проявления. И сомневаюсь, что аким области не в курсе... А им лишь бы "освоить" - зачастую абы как.

[Исправлено: Сталкер, 08.12.2019 - 12:48]
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§ КГСПС
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 957
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 08.12.19 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аркалыкский главный строитель вроде как раз по этой теме под следствием?
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§ Butch
Re: Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 08.12.19 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сталкер:
А им лишь бы "освоить" - зачастую абы как.

Ну так "освоение", точнее его количественный параметр выраженный в деньгах, это показатель по которому определяется эффективность работы акимата вышестоящим руководством. А за "не-абы-как" не будет вообще ничего, кроме, возможно, одобрения деятельности со стороны жителей, которые никак не влияют на карьеру. Это классика. Может быть знаете у Райкина был такой монолог про "коликчество" и "какчество". Так что система-то ещё советская, как бы кто не пытался от этого периода откреститься ;-)
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§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.12.19 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Так что система-то ещё советская, как бы кто не пытался от этого периода откреститься

Все отличие советской системы от нынешней в том, в СССР с этим явлением боролись, а сегодня это возведено в жизненный принцип. Капиталистическая конкуренция привела не улучшению качества товаров и услуг, а к банальному уменьшению затрат и маркетинговому обману. К этому же виду системной коррупции относится халтурное освоение средств, после которого для исправления ситуации нужно будет затратить гораздо больше ресурсов, чем было выделено первоначально. Но тех, кто это все творит, дальнейшие проблемы не заботят, так как они надеются ускользнуть подальше и спрятаться понадежнее.
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§ Butch
Re: Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.12.19 - 10:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Капиталистическая конкуренция привела не улучшению качества товаров и услуг, а к банальному уменьшению затрат и маркетинговому обману

Простите, хотелось бы уточнить. Вы имеете ввиду капиталистическую систему вообще или "как-бы-капиталистическую-систему" в Казахстане?
Вопрошаю потому что мне видится улучшение качества в странах развивавшихся по этому пути изначально. Более того нынешнее положение вещей в отношении товаров и услуг - искусственное ограничение срока службы и прочее - я скорее склонен связывать с заигрываением в "социализм"
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§ MedVed820607
Re: Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 161
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 09.12.19 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
искусственное ограничение срока службы и прочее - я скорее склонен связывать с заигрываением в "социализм"

Это не заигрывание в "социалисзм", а простой и продуманный способ удлинить цикл между кризисами перепроизводства. Если вы проанализируете, то срок этот постоянно уменьшается. Что вызвано именно перепроизводством и соответственно потерями. Именно поэтому если раньше смартфоны выходили 1 разв в 2 года, потом раз в год . На сегодня уже 1 раз в 9 мес. Хотя если вдумчиво посидет и почистать характеристики железа. Принципиальных различий нет. Есть другая подача тго же железа.
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* Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Капиталистическая конкуренция привела не улучшению качества товаров и услуг, а к банальному уменьшению затрат и маркетинговому обману.

Не соглашусь,именно благодаря конкуренции появляются новые суперсовременные автомобили,компьютеры,смартфоны,открываются новые супер и гипермаркеты.
А классический пример отсутствия конкуренции-это экономика СССР.
Мебель по блату,электроника низкого качества,однообразная низкосортная одежда и обувь.
Автопром-это рассыпающийся автомобиль жигули,супермаркеты-это магазины с полупустыми полками и хамоватыми продавщицами.Вот вам яркий пример отсутствия конкуренции.
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* Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.19 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Именно поэтому если раньше смартфоны выходили 1 разв в 2 года, потом раз в год . На сегодня уже 1 раз в 9 мес. Хотя если вдумчиво посидет и почистать характеристики железа. Принципиальных различий нет. Есть другая подача тго же железа.

Насчёт смартфонов соглашусь,ничего нового один маркетинг,принципиально не покупаю новый,нет смысла.
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§ alex_60
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Насчёт смартфонов соглашусь,ничего нового один маркетинг,принципиально не покупаю новый,нет смысла.


я лично это вообще ко всей технике отношу.
как сдохнет,или воры украдут,так значит и время пришло.
покупать актульное на это время.
хотя сейчас одноразовых вещей полно,даже известных брендов.
это не так как раньше индезит автомат сделанный в италии
стирал белье двадцать лет и не ломался.
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§ Я
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 138
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
классический пример

Того, что у населения есть либо деньги и покупательная способность , либо ломящиеся а невозможностью приобретения полки .
Так же и "низкокачественными" товарами - до сих пор работают и носятся. не то , что продающееся сейчас
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§ Маркс
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.12.19 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мебель по блату,электроника низкого качества,однообразная низкосортная одежда и обувь.

Все, что покупалось по блату, было по заниженной в разы цене, чтобы было доступно каждому человеку, но естественно всем этой продукции априори хватить не могло, поэтому на этапе распределения появлялся блат из-за недодавленных пережитков капитализма. Но блат был характерен только для товаров «условно-роскошных», а не для товаров первой необходимости. А насчет низкого качества советских товаров - пропагандистское вранье. Разнообразия не было, но качество было, даже знак был такой специальный.

Но все это называется потребительскими мелочами. Самое главное было в том, что строился фундамент будущего, прокладывались дороги, строились ГЭС, фабрики, заводы, развивалась металлургия, осваивались месторождения полезных ископаемых, обживались новые территории. Может быть чего-то и не хватало на всех, но никто не голодал, продукты и товары повседневного спроса были доступны абсолютно всем, как и медицина, образование, курорты, дома отдыха и многое другое.

Конкуренция, г-н Добринцофф, нужна только для того, чтобы любым способом освободить вокруг себя занятое кем-то пространство, стать монополистом и ввести на освободившейся территории свои правила игры. А уж какие это будут правила - давно известно из истории монополий. Хотя в наше время уже совсем не обязательно становиться монополистом и диктовать свои условия, теперь можно просто договориться, а если у кого-то не получается , то вопрос легко решается с помощью торговых войн.
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* Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.19 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
поэтому на этапе распределения появлялся блат из-за недодавленных пережитков капитализма.

Блат-это чисто советское изобретение.
При капитализме не может быт блата если все хотят айфон 11 то пожалуйста берите по 450000,а при коммунизме был по 50000,но по блату.
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* Добринцофф
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.19 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Конкуренция, г-н Добринцофф, нужна только для того, чтобы любым способом освободить вокруг себя занятое кем-то пространство,

Всё верно,а как же это сделать?
нужно работать лучше чем другие , повышать качество,сервис и при этом доступную цену,разве потребитель не выигрывает от этого?
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§ alex_60
Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
хотят айфон 11 то пожалуйста берите по 450000

Ну в сентябре в Москве первые десять мест в очереди стоили 30-50 тысяч рублей.
Дефицит.по блату наверное по отпускной цене были.без очереди

[Исправлено: alex_60, 09.12.2019 - 20:05]
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