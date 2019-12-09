Сталкер "Напоминает сталинскую "тройку" - чем закончилось следствие по делу председателя ОО «Союз «Акция» Сергея Пузыренко? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 363

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:27 Ещё в таком случае надо писать заявление о привлечении сотрудников полиции и судьи к уголовной ответственности: первых за незаконное возбуждение уголовного дела и проведение обыска, второго - за вынесение неправосудного судебного акта. И освещать этот беспредел обязательно надо в СМИ. Желательно - ещё и в республиканских тоже.



Если сегодня уже возбуждают уголовные дела по заявлениям о "предполагаемом укрытии расходов" общественного объединения? Совсем уже что ли?! Собрались расходы общественного объединения следственным путём определять? Статья в УК есть специальная - укрытие расходов? Бред какой-то... А завтра что? Обыски начнутся, если общественное объединение, например, доходы завысит? Или не всех общественных объединений касается, а только независимых и очень деятельных с целью озависимить их и снизить активность?



Что же общественный фонд так рьяно не проверяют в уголовном порядке, который засветился в коррупционном деле акима Аулиекольского района? А что? Возбудили бы уголовное дело с формулировкой - для определения объёмов и источников доходов! Также бы - взяли, да возбудили уголовные дела и провели обыски в офисах главных реакторов и директоров ряда областных СМИ, определяя объём и источник доходов, если следственным путём тут ищут объём расходов... Или тут, так сказать, "кишка тонка"?))))))))



[Исправлено: Сталкер, 09.12.2019 - 19:29]