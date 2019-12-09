Цитата: лимон:

хм, это у них каналья так сделана или водопровод утеплили?

Две трубы которые идут со второго этажа-это канализация.В Заречном в двужэтажках то-же так делали,подвал же общий то есть ничейный,за коммуникациями смотреть некому,а тут красота вывел свою трубу со второго этажа прям в септик и никому ничего не должен.



Цитата: Тимур Гафуров:

ГУ "Аппарат акима поселка Затобольск" сообщает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 189 Гражданского кодекса Республики Казахстан собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо.

В принципе всё правильно,свой дом ремонтируй сам.Я то же купил дом с трещиной в кладке,по весне старую кладку с силикатного кирпича разобрали,подлили фундамент и сделали новую с красного кирпичика.Вот и всё,причём тут акимат?