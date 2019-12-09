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§ NG.kz
Трещина в доме в Затобольске
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поселок Затобольск, ул. Леонова, 4 "А". Вероятно, когда долбили отверстия под трубы эти, нарушили целостность кладки. Не дай Бог, рухнет на кого-нибудь..
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§ drakon
Re: Трещина в доме в Затобольске
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18076
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.19 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что за дом, такой?... :lol: :lol: :-o
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§ drakon
Re: Трещина в доме в Затобольске
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18076
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.12.19 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судя по телевизионной "тарелке",
в нём люди - живут... 8-) :-o
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§ Тимур Гафуров
Re: Трещина в доме в Затобольске
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 475
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 09.12.19 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В акимате Затобольска прокомментировали эту публикацию:

ГУ "Аппарат акима поселка Затобольск" сообщает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 189 Гражданского кодекса Республики Казахстан собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо. На основании пункта 2 статьи 188 собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
В ГУ "Аппарат акима поселка Затобольск" жители улицы Леонова 2а по данному вопросу не обращались. ГУ "Аппарат акима поселка Затобольск" совместно с отделом ЖКХ Костанайского района планируют провести сход с жильцами дома, но собрание будет носить рекомендательный характер. Мы со своей стороны можем посодействовать провести переговоры с подрядными организациями для разрешения данного вопроса.
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§ alex_60
Re: Трещина в доме в Затобольске
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6396
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//ул. Леонова, 4 "А".//Цитата:

Тимур Гафуров:
Леонова 2а


но это не суть. жилья частное ,о чем речь.
теперь все частные дома с трещинами фотографировать
и направлять в сми?
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§ лимон
Re: Трещина в доме в Затобольске
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1174
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.12.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хм, это у них каналья так сделана или водопровод утеплили?
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* Добринцофф
Re: Трещина в доме в Затобольске
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6848
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 09.12.19 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
хм, это у них каналья так сделана или водопровод утеплили?

Две трубы которые идут со второго этажа-это канализация.В Заречном в двужэтажках то-же так делали,подвал же общий то есть ничейный,за коммуникациями смотреть некому,а тут красота вывел свою трубу со второго этажа прям в септик и никому ничего не должен.

Цитата:
Тимур Гафуров:
ГУ "Аппарат акима поселка Затобольск" сообщает, что в соответствии с пунктом 1 статьи 189 Гражданского кодекса Республики Казахстан собственник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо.

В принципе всё правильно,свой дом ремонтируй сам.Я то же купил дом с трещиной в кладке,по весне старую кладку с силикатного кирпича разобрали,подлили фундамент и сделали новую с красного кирпичика.Вот и всё,причём тут акимат?
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