Цитата: и живых ёлок в контейнерах, -

Нашей ёлке не место на помойке! Акция будет?





Цитата: За незаконную порубку и повреждение молодняков хвойных пород в предновогодний период (ноябрь - декабрь), нарушители будут привлекаться к ответственности по ст. 340 УК РК или по ст. 381-1 КоАП РК.

А если на выходных во дворе сломали варвары и утащили, то сколько грозит?





