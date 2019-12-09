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§ NG.kz
Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на остановке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время, выходя из дома на работу, трудно стало предугадать, во сколько же подойдёт к остановке автобус маршрута №12. Как оказалось, удачно выйти из дома ещё недостаточно. 6 декабря в 08.25 автобус маршрута №12 по пути следования по улице Алтынсарина в сторону Наримановского рынка пронесся мимо остановки Берёзка, не остановившись.
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§ arman_kst
Re: Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будка не остановка, там должен быть знак место остановки автобуса и расписание движения автобусов
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§ Xacatel
Re: Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 204
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 09.12.19 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смешное название "Автобусники" :lol:
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§ Маркс
Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на остановке
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 628
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 09.12.19 - 14:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
Смешное название "Автобусники"

Вот еще для смеха:
Работа - работник
Пасека - пасечник
Взрыв - взрывник
Отпуск - отпускник
Цитата:
На вопрос – почему вы не останавливаетесь на остановке, водитель ответил – вы не на остановке стояли.

А вот это было бы смешно, если бы не внезапно налетевшая грусть. Автобус все-таки должен соблюдать график и останавливаться на остановках хотя бы кратковременно, даже в случае отставания от графика. Отмазки по типу "Вас тут не стояло!" не могут приниматься во внимание.

Вдруг, в тот момент на остановке тренировался специалист по маскировке и его не было видно из автобуса, и он опоздал на слет военных маскировщиков, где решался важный вопрос скрытого подхода к передовой противника. А может быть в это время торопился на соревнования известный спринтер и как раз совершал стометровый рывок на остановку за рекордные 9 секунд, чтобы успеть на олимпиаду и прославить страну золотыми медалями. Или именно в этот момент секретного агента 007.kz должны были пересадить с вертолета в автобус именно на этой остановке, а автобусник сорвал операцию, не остановивишись и не открыв двери.

Эх вы, автобусники, вечно все портите!
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* abaika95
Re: Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2152
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//пронесся мимо остановки Берёзка, не остановившись.//


Так бывает когда они загружены под завязку)




Цитата-//Пришлось махать руками. На вопрос – почему вы не останавливаетесь на остановке, водитель ответил – вы не на остановке стояли//



Водителя автобуса "автобусника" тоже можно понять,где эта женщина ему махала? за сколько метров от остановки? Может она метров за 20 стояла и что ему на каждого "голосовальщика" тормозить?) Не маршрутка же)
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* Мила888
Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на остановке
Мила888


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Сообщений: 1
Регистрация: 06.12.19
Отправлено: 09.12.19 - 19:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Водителя автобуса "автобусника" тоже можно понять,где эта женщина ему махала? за сколько метров от остановки? Может она метров за 20 стояла и что ему на каждого "голосовальщика" тормозить?) Не маршрутка же)

Женщина стояла на остановочной площадке, но не внутри будки. Кроме того, помимо женщины на остановочной площадке находились также другие люди.
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