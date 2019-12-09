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§ NG.kz
Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие два дня
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 10 ноября, на территории Костанайской области осадки маловероятны, местами возможен туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5...-10, местами -15 градусов, днём -3...-8, в районах - около нуля.
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§ Я
Re: Что прогнозируют синоптики в Костанае и области в ближайшие...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во вторник, 10 ноября,
Отстаете . Декабрь на дворе
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