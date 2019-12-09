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§ NG.kz
704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для культурно-массовых мероприятий
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 ноября Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК выпустил приказ, согласно которому отпуск новогодних ёлок будет производиться за счёт рубок ухода за лесом и прочих рубок только для проведения культурно-массовых мероприятий.
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§ yudjin
Re: 704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6264
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.12.19 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
и живых ёлок в контейнерах, -

Нашей ёлке не место на помойке! Акция будет?


Цитата:
За незаконную порубку и повреждение молодняков хвойных пород в предновогодний период (ноябрь - декабрь), нарушители будут привлекаться к ответственности по ст. 340 УК РК или по ст. 381-1 КоАП РК.

А если на выходных во дворе сломали варвары и утащили, то сколько грозит?
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§ лимон
704 сосны предоставят лесхозы Костанайской области для культурно-массовых мероприятий
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1174
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 09.12.19 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
на выходных во дворе сломали варвары и утащили

вот г-ны

возле двора тоже сосенка растет, как-бы сделать не привлекательной для подобных ушлепков, верхушку отпилить что-ли... :-x
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