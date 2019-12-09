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≡ Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сельские предприниматели пожаловались министру труда и социальной защиты населения Биржану Нурымбетову. Многие казахстанцы в погоне за соцпособиями отказываются от предлагаемой работы и идут на другие ухищрения, сетуют депутаты и Минтруда
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§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
при условии,привоза-увоза либо предоставления койко-места)

А потом винить в том, что дети были без присмотра ?
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§ abaika95
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//потом винить в том, что дети были без присмотра ?//



Винить кого хочешь можно,ну а что теперь делать?


Люди у которых по одному ребенку и которые с работ не вылазят в пересменку только ребенка видят да на выходные им что-ли легче? также пашут
Профайл

§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
работ не вылазят

Не легче. Хотели ж рыночную экономику
Профайл
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