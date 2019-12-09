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≡ Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37486
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сельские предприниматели пожаловались министру труда и социальной защиты населения Биржану Нурымбетову. Многие казахстанцы в погоне за соцпособиями отказываются от предлагаемой работы и идут на другие ухищрения, сетуют депутаты и Минтруда
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§ abaika95
Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//я хочу нанять на работу доярок, платить по 80-100 тысяч, но они отказываются идти на эту работу, поскольку у них прекращается выплата АСП//




Человеку физически/умственно полноценному не обремененому постоянным уходом за ребенком-инвалидом отменять выплату полностью либо части АСП при отказе выхода на предложенную работу

Другой момент в какой это к нас к/х такие зарплаты дояркам платят?
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§ Victor Yang
Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.19 - 14:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
я хочу нанять на работу доярок, платить по 80-100 тысяч, но они отказываются идти на эту работу, поскольку у них прекращается выплата АСП. Поэтому они не идут на работу"

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37020?1575881198

А если бы не было АСП - платили бы минимальную зарплату и всё? А тут государство со своими пособиями рабов лишает - надо министру пожаловаться срочно!
Вот так пособиями и надо повышать уровень зарплат в стране.
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§ Victor Yang
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.19 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
отменять выплату полностью либо части АСП при отказе выхода на предложенную работу

Работник всегда может сделать так чтобы не понравиться работодателю.
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§ alex_60
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
для примера
1) Заработная плата отца составляет 150 000 тг.
6 детей,пособия всякие.
общий доход семьи с учетом новой адресной социальной помощи составит: 176 664 тг. + 128 812 тг. = 305 476 тг.
конечно мать не пойдет работать,к гадалке ходить не надо.
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§ abaika95
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Работник всегда может сделать так чтобы не понравиться работодателю//



Мда,увольнять такого работника и предлагать ещё 2 места на выбор,если там тоже самое,отменять АСП.Либо уже дикие законы капитализма включаем на полную либо до сих пор играем в социализм до конца со всеми последствиями.
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§ alex_60
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6393
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 15:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
увольнять такого работника и предлагать ещё 2 места на выбор,если там тоже самое,отменять АСП


так логично будет,да и ничего нового тут нет.
проверенный вариант. многими странами.
да и при средней зп 60-80 как в Костанае,
наверное всем асп надо платить.

[Исправлено: alex_60, 09.12.2019 - 15:45]
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§ yudjin
Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах...
yudjin


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Сообщений: 6264
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 09.12.19 - 15:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Мне крестьяне говорят, что из-за АСП они не могут никого найти на работу.... я хочу нанять на работу доярок, платить по 80-100 тысяч,

Это слова чьи? Министра.
И я даже представил до боли знакомую картину, ставшую иконой современного стиля работы акимов и акимчиков. Когда они советуют какому-нибудь главе КХ:
-А ты скажи 80-100... Никто же проверять не будет!
;-)
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§ Victor Yang
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12250
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 09.12.19 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Либо уже дикие законы капитализма включаем на полную либо до сих пор играем в социализм до конца со всеми последствиями.

Полутонов не бывает для тебя? В той же Германии социалка вполне позволяет жить и некоторые наши бывшие соотечественники годами "ищут" работу и получают отказ.
Я считаю что увеличение размера всяческих пособий - единственный путь к повышению оплаты труда.

[Исправлено: Victor Yang, 09.12.2019 - 15:53]
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§ Я
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 136
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 09.12.19 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
предлагать ещё 2 места на выбор

В соседнем поселке ?
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§ abaika95
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В той же Германии социалка вполне позволяет//



Эка ты махнул) может еще с Финами,Норвежцами,Швейцарцами будем ровняться по социалке?) Не спорю стремится нужно конечно к их уровню но пока,по последнему рейтингу стран по уровню жизни, наши "соседи" по списку Иран,Перу,Филиппины,Египет,Вьетнам вот от них и нужно отталкиваться
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§ abaika95
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//В соседнем поселке ?//



Да хоть в соседнем районе при условии,привоза-увоза либо предоставления койко-места)

Люди на вахты в другую часть страны по пол года уезжают работать оставляя дома семьи и ничего
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§ Butch
Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 312
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 09.12.19 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Либо уже дикие законы капитализма включаем на полную либо до сих пор играем в социализм до конца со всеми последствиями

Первая - наконец-то - логичная мысль от Вас. Согласен полностью! Либо нежно подтираем все "выводящие" отверстия, либо даём пинка и заставляем шевелиться
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§ abaika95
Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах Казахстана – глава Минтруда
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2150
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 09.12.19 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-//Первая - наконец-то - логичная мысль//



Они и раньше были,просто они не сходились с вашим видением ситуации по тому или иному вопросу, поэтому они вам были чужды)

А все чуждое автоматически объявляется зловредным и неправильным)
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* arman_kst
Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 374
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зп надо платить хорошую, а так людям невыгодно работать за копейки
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