Victor Yang Re: Выплата соцпомощи привела к дефициту доярок в селах... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 12250

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:51 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37020?1575881198 я хочу нанять на работу доярок, платить по 80-100 тысяч, но они отказываются идти на эту работу, поскольку у них прекращается выплата АСП. Поэтому они не идут на работу"Источник:

А если бы не было АСП - платили бы минимальную зарплату и всё? А тут государство со своими пособиями рабов лишает - надо министру пожаловаться срочно!

Вот так пособиями и надо повышать уровень зарплат в стране.