Цитата: Xacatel:

Смешное название "Автобусники"

Вот еще для смеха:

Работа - работник

Пасека - пасечник

Взрыв - взрывник

Отпуск - отпускник

Цитата: На вопрос – почему вы не останавливаетесь на остановке, водитель ответил – вы не на остановке стояли.

А вот это было бы смешно, если бы не внезапно налетевшая грусть. Автобус все-таки должен соблюдать график и останавливаться на остановках хотя бы кратковременно, даже в случае отставания от графика. Отмазки по типу "Вас тут не стояло!" не могут приниматься во внимание.



Вдруг, в тот момент на остановке тренировался специалист по маскировке и его не было видно из автобуса, и он опоздал на слет военных маскировщиков, где решался важный вопрос скрытого подхода к передовой противника. А может быть в это время торопился на соревнования известный спринтер и как раз совершал стометровый рывок на остановку за рекордные 9 секунд, чтобы успеть на олимпиаду и прославить страну золотыми медалями. Или именно в этот момент секретного агента 007.kz должны были пересадить с вертолета в автобус именно на этой остановке, а автобусник сорвал операцию, не остановивишись и не открыв двери.



Эх вы, автобусники, вечно все портите!