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≡ "Напоминает сталинскую "тройку" - чем закончилось следствие по делу председателя ОО «Союз «Акция» Сергея Пузыренко?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Напоминает сталинскую "тройку" - чем закончилось следствие по делу председателя ОО «Союз «Акция» Сергея Пузыренко?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37481
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Досудебное расследование по заявлению жителя Рудного Темирбека Хамитова о предполагаемом укрытии расходов деятельности ОО «Союз «Акция» руководителем этой организации Сергеем Пузыренко в управления полиции Рудного начали в октябре 2019 года.
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§ Сталкер
Re: "Напоминает сталинскую "тройку" - чем...
Сталкер


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 362
Регистрация: 01.07.19
Отправлено: 09.12.19 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У рудненской Фемиды и прокуратуры тут вид смахивает на образ продажной потаскушки... Какие на фиг менты - не в жизнь не полезут в общественное объединение. Только по настоянию "товарищей" из органов госбезопасности. У них это излюбленная тактика - такими методами работать... Подставное лицо - заявление - обыски и т.д.. Ничего нового.
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