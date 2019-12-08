Цитата: Butch:

Так что система-то ещё советская, как бы кто не пытался от этого периода откреститься

Все отличие советской системы от нынешней в том, в СССР с этим явлением боролись, а сегодня это возведено в жизненный принцип. Капиталистическая конкуренция привела не улучшению качества товаров и услуг, а к банальному уменьшению затрат и маркетинговому обману. К этому же виду системной коррупции относится халтурное освоение средств, после которого для исправления ситуации нужно будет затратить гораздо больше ресурсов, чем было выделено первоначально. Но тех, кто это все творит, дальнейшие проблемы не заботят, так как они надеются ускользнуть подальше и спрятаться понадежнее.