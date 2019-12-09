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§ NG.kz
Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на остановке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 37479
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.12.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последнее время, выходя из дома на работу, трудно стало предугадать, во сколько же подойдёт к остановке автобус маршрута №12. Как оказалось, удачно выйти из дома ещё недостаточно. 6 декабря в 08.25 автобус маршрута №12 по пути следования по улице Алтынсарина в сторону Наримановского рынка пронесся мимо остановки Берёзка, не остановившись.
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§ arman_kst
Re: Автобусники маршрута №12 не хотят останавливаться на...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 373
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 09.12.19 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будка не остановка, там должен быть знак место остановки автобуса и расписание движения автобусов
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