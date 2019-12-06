Vit Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #2990





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8690

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:26 Цитата: drakon: Баян сулу по чем у вас? Интереснно. Я просто как то видел уже, когда в городе производителя товар стоит дороже чем за десятки тыщ км. Такие фокусы бывают у нас. Посмотри название конфеты и цену за 1 кг или за 100 грамм