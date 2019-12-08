Vit Re: В московском метро появился поезд с рецептом бешбармака и... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8690

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:12 Воистину Россия щедрая душа. Идёшь по Москве и не только, на каждом углу узбекская кухня, шаурма, и т.д. Десятки лямов рабочих из солнечной Азии. Когда свои местные безработные или нищие. Спрашиваешь у грузчика из Азии зп. 40-70р. У местного спрашиваешь 15-20.Идёшь по югу, и найти борщ, пельмени и просто жареную картоху сложно, просто нету. В казахстане ещё можно, есть, а вот южнее нет.