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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.12.19 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
потому как потом египет

Египет приготовился к вашему приезду
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4116
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Я знал,что есть ещё люди на кого положиться можно :lol: 8-)
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.12.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
28 лет назад,8 декабря 1991 г.,было подписано Беловежское соглашение о роспуске СССР.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1389
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 08.12.19 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мадам,ну наконец не стали косить под молодуху.Воспринимать свой возраст-это важно



Трижды ха-ха!
Не выдавайте желаемое за действительное!
Вот странно, почему так заботит мой возраст? Снова и снова к нему возвращаетесь, покоя нет. Мне вот абсолютно безразлично, кому сколько на форуме лет. Важно общение и взаимопонимание
Зачем врагов плодите?
Где-то, видно, я дорогу перешла Уж, не один ли форумчанин тому виной?
Ну, так принижая других женщин, к себе внимание не привлечёте, только свою натуру показали :lol:
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§ Coopidon
Флуд и оффтопик (часть 4)
Coopidon


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Сообщений: 361
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.12.19 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Лили опять мимо, я же не за переименование ентого Аль-Фараби. Хотя хоть убей, не пойму, какое он отношение к Костанаю имеет?.


https://regtv.kz/2019/12/08/ent-al-farabi-kazahskij-genialnyj-aksakal-v-chalme.html


8-)
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§ kbkz1980
Флуд и оффтопик (часть 4)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 08.12.19 - 12:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:


Жгите дальше.
На пенсии занятся вижу нечем

:lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4116
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Ах ну да как же я мог забыть? 1000 с чем-то лет назад был ещё огого! :lol:
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4116
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 08.12.19 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Кустанай то причём? Я бы даже сказал Казахстан, то при чём? 8-)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :lol: :lol: :oops:

[Исправлено: drakon, 08.12.2019 - 14:20]
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18069
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 08.12.19 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :oops: :-P ;-)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8690
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 08.12.19 - 16:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Таноми. Я так понял вы меня имели ввиду? Нет, я тут не причём. Мы с Лилей много общались и по телефону и по васапу. И поверь мне, она меня не воспринимает как мужчину своей мечты. У неё другие приоритеты. Мы просто друзья. С ней легко разговаривать, она не такая как всем тут кажется. Поэтому ваши разборки это че то другое, незнаю. Что именно. Ну не Я это точно. Девчонки, не ругайтесь пожайлуста. Вас и так мало на форуме и вы все красите наше общество.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 598
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 08.12.19 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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