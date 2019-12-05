Цитата: Это делают не все и не всегда

Конечно, потому что подход такой, "полусоветский" - Вы кидайте пластик в наши контейнеры, мы его потом увезем, спрессуем и продадим, получим прибыль...

Т.е. ТОО получает прибыль, а потребитель - удовлетворение от того, что вроде как экологию бережет? Насколько это эффективная мотивация - вопрос...

Почему не перенимать опыт Европы или тех же штатов - поставить автоматы, которые принимают стеклянные бутылки, жестяные банки, пластиковые бутылки - и выдают чеки, которые потом в магазине засчитываются в счет оплаты за покупки. Это же гораздо более эффективная бизнес-модель, мотивация обоюдная.