Сталкер Попали под раздачу. Как ответил на критику счетного комитета акимат Костанайской области? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 360

Регистрация: 01.07.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:47 Костанайская область "попала под раздачу" по поводу проекта «Транспортировка биологически очищенных вод от канализационных очистных сооружений до Васильевского испарителя в городе Рудном». Общая стоимость проекта - 1,4 млрд тенге// - так это разве критика?! Это так... Нашли один объект, где попались чиновники на взятке и аким Рудного Гаязов на неслужебных контактах с подрядчиком, и критика...



Там в этой сфере ого-го-го что творится, и объектов сейчас по области по водоснабжению в сёлах более двадцати, где присутствуют дичайшие нарушения и коррупционные проявления. И сомневаюсь, что аким области не в курсе... А им лишь бы "освоить" - зачастую абы как.



[Исправлено: Сталкер, 08.12.2019 - 12:48]