Цитата: kbkz1980:

Когда мне будет 55-косить под молодуху точно не буду.

Лили ты так и не поняла сути. Вопрос не в том когда, а будет ли это когда? раз.

А если и будет, будешь ли ты такою же прыткой как сегодня?Цитата: kbkz1980:

А что касаемо улицы и других городских проблем-это не ваше дело,пургу при себе и советы в опу.Вы житель ГДРы.

Да и по этому поводу не тебе решать, что и где мне писать. должен огорчить