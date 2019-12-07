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Куратор темы: Coopidon
§ alex_60
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 6385
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 21:06
Цитата:
Coopidon:
Но там я был согласен с ОК

Вас ещё в проекте не было в то время.
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§ Ольга Колоколова
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2378
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 07.12.19 - 21:07
Добрый вечер! Я как-то совсем упустила, что тут происходит. Если все так ужасно, как мне показалось с первого взгляда (подробно посмотрю когда хотя бы до дома доберусь), то Coopidon, вам будет замечание. Большооое такое. Разговоры на сторонние темы это одно, а свалка из бессмысленных копипастов - другое. Первое на здоровье, второе - ни в коем случае

[Исправлено: Ольга Колоколова, 07.12.2019 - 21:07]
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§ Ольга Колоколова
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 2378
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 07.12.19 - 21:11
Оба-на. Это оказывается не флуд). Вопрос снимается. Копипаст так копипаст. Если, конечно, это кому-то интересно
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 21:17
Цитата:
Приклеенный к стене банан продали за $120 тысяч.
Он является частью художественной инсталляции. Цена третьего банана выросла до $150 тысяч / фото CBS Miami Инсталляция итальянского художника Маурицио Кателана на ярмарке Art Basel Miami Beach была продана за $120 тыс., сообщает Sky News. Работа «Комедиант» была представлена в двух экземплярах, эту цену заплатили за каждый из них, а цена третьего банана выросла до $150 тыс.

Ещё раз! Внимательно следите за руками!
Банан. Обычный (подчеркиваю). Приклееный обычным скотчем. К обычной стене. 120000 вечнозеленых.
:lol:
Теперь мне стала понятнее выражение:
Делать деньги из воздуха..
:-o
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 07.12.19 - 21:21
Цитата:
Ольга Колоколова:
Coopidon, вам будет замечание. Большооое такое. Разговоры на сторонние темы это одно, а свалка из бессмысленных копипастов - другое. Первое на здоровье, второе - ни в коем случае

Цитата:
Ольга Колоколова:
Оба-на. Это оказывается не флуд). Вопрос снимается. Копипаст так копипаст. Если, конечно, это кому-то интересно

Окончательно. Итого.
Ваше решение?
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§ maxsaf
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4534
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 07.12.19 - 21:27
Цитата:
Ольга Колоколова:
Если, конечно, это кому-то интересно

Не интересно :-x
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§ Victor Yang
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12244
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 07.12.19 - 22:06
И какой смысл дублировать флуд?
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§ Coopidon
Отовсюду обо всем. Калейдоскоп эмоций
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 360
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 08.12.19 - 09:25
По многочисленным просьбам радиослушателей проект признан неудачным.
Лавочка закрыта.
Апле по!
:-o
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Тема закрыта
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