Vit Флуд и оффтопик (часть 4) #6812





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8684

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:27 Скоро новый год. Очень хочу подарить нашим форумным девчонкам по корзинке всякой фигни, духи, помадки, и другие всякие женские штучки. . Таноми, Юля, Алиса, Ну и Лиля конечно. Если готовы. То могу курьером отправить корзинки призентов в редакцию. Примите? Ответ жду до включительно 31 декабря 23 часа 59 минут)